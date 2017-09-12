Denizde boğularak hayatını kaybeden Prof. Dr. Şentürk son yolculuğuna uğurlandı



ESKİŞEHİR - Muğla'nın Datça ilçesinde önceki gün akşam saatlerinde denize girdiği sırada boğularak hayatını kaybeden Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Anestezi ve Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Yılmaz Şentürk, ESOGÜ'de düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Kızı Aylin Şentürk ile birlikte tatilini geçirmek üzere gittiği Muğla'nın Datça ilçesinde, kaldığı evinden akşam saatlerinde denize girmek için ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Prof. Dr. Yusuf Yılmaz Şentürk, boğularak hayatını kaybetmişti. Bugün ESOGÜ Meşelik Kampüsünde Prof. Dr. Necla Özdemir Salonu'nda düzenlenen anma töreninin ardından, öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı için ESOGÜ İlahiyat Camii'ne Şentürk'ün naaşı getirildi. Cenaze namazına hayatını kaybeden Prof. Dr. Şentürk'ün ailesinin yanı sıra mesai arkadaşları ve ESOGÜ yönetimi katıldı. Aile yakınları gözyaşları içinde sarıldığı merhum Şentürk'ün naaşının başında biran olsun ayrılmadı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası istenen helalliğin ardından merhum Şentürk'ün cenazesi, memleketi Burdur'un Karamanlı ilçesine toprağa verilmek üzere yola çıktı.