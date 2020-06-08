Denizde boğulan yabancı uyruklu genç son yolculuğuna uğurlandı
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Denizde boğulan yabancı uyruklu genç son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte denize giden ve girdiği denizde boğularak hayatını kaybeden 23 yaşındaki yabancı uyruklu Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğrencisi Bilal Zarife son yolculuğuna uğurlandı.

Denizde boğulan yabancı uyruklu genç son yolculuğuna uğurlandı
08.06.2020 16:24 | Son Güncelleme: 08.06.2020 16:27

Sakarya'nın Karasu ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte denize giden ve girdiği denizde boğularak hayatını kaybeden 23 yaşındaki yabancı uyruklu Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğrencisi Bilal Zarife son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün Karasu sahilinde meydana gelmişti. Arkadaşlarıyla birlikte denize giden 23 yaşındaki Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümü öğrencisi Bilal Zarife ile 19 yaşındaki Hamza Alasqhar dalgalara kapılarak suda kaybolmuştu. Arama çalışmaları sonucunda bulunan iki arkadaş kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetmişti.

Boğularak hayatını kaybeden Bilal Zarife için Sakarya Üniversitesi içerisinde bulunan Kampüs Camisinde cenaze namazı kılındı. Zarife'nin cenaze namazı, İstanbul'da yaşayan ve acılı haberi alarak Sakarya'ya gelen ağabeyi Hasan Zarife tarafından kıldırıldı. Kılınan namazın ardından Bilal Zarife Serdivan Mezarlığına defnedilirken, hayatını kaybeden diğer arkadaşı Hamza Alasqhar'ın ise cenazesinin yarın Filistin'e gönderileceği öğrenildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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