Denizde Boğulan Uzman Onbaşı, Denizli'de Toprağa Verildi
MUĞLA Akyaya'da, ağabeyi 27 yaşındaki Astsubay Hasan Hüseyin Çıldır ile girdiği denizde boğulan 25 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Mesut Çıldır'ın cenazesi, memleketi Denizli'de düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.
MUĞLA Akyaya'da, ağabeyi 27 yaşındaki Astsubay Hasan Hüseyin Çıldır ile girdiği denizde boğulan 25 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Mesut Çıldır'ın cenazesi, memleketi Denizli'de düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.
Muğla'nın Ula İlçesi Akyaka Mahallesi'nde, Muğla'da görev yapan ağabeyi Astsubay Hasan Hüseyin Çıldır ile birlikte serinlemek için denize giren ve burada akıntıya kapılarak hayatını kaybeden Denizli 11. Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli Piyade Uzman Onbaşı Mesut Çıldır için Denizli Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Törene Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli 11. Komando Tugay Komutanı Topçu Kurmay Albay Gültekin Yaralı, Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Denizli İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yıldız, askerler ve vefat eden askerin yakınları katıldı.
Vali Karahan, Muğla'da hayatını kaybeden Piyade Uzman Onbaşı Çıldır'ın ailesi ve yakınlarına başsağlığı, yoğun bakımdaki ağabeyi için de acil şifa diledi. Cenazede, Çıldır'ın ailesi ve yakınları gözyaşı döktü. Uzman Onbaşı Çıldır, kılınan cenaze namazın ardından, Merkezefendi ilçesine bağlı Çakmak Mahallesi Mezarlığı'na götürülüp toprağa verildi.
- Denizli