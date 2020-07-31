Denizde boğulan polis memuru Karabük'te toprağa verildi
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Denizde boğulan polis memuru Karabük'te toprağa verildi

Antalya'nın Kemer ilçesinde serinlemek için denize giren ve bir süre sonra boğularak hayatını kaybeden polis memuru, memleketi Karabük'te toprağa verildi.

Denizde boğulan polis memuru Karabük'te toprağa verildi
31.07.2020 15:58 | Son Güncelleme: 31.07.2020 16:10

Antalya'nın Kemer ilçesinde serinlemek için denize giren ve bir süre sonra boğularak hayatını kaybeden polis memuru, memleketi Karabük'te toprağa verildi.

Yakınları tarafından cenazesi Antalya'dan Karabük'e getirilen Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesinde görevli polis memuru Özgül Özdoğan (30) için Mescid-i Aksa Camisi bahçesinde tören düzenlendi.

Törene, Özdoğan'ın eşi Seyit Özdoğan, 3 yaşındaki oğlu Özgür, annesi Gülser ile babası Durmuş Doymuş ile yakınları, Karabük Valisi Fuat Gürel, Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, emniyet personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mesai arkadaşlarının omuzlarında Türk bayrağına sarılı tabutu tören alanına getirilen Özdoğan için dua edilmesi ve helallik istenmesinin ardından cenaze namazı kılındı.

Törende, gözyaşı döken Özdoğan'ın yakınlarının güçlükle ayakta durduğu görüldü.

Özgül Özdoğan, Beşbinevler Aile Mezarlığında toprağa verildi.

Polis memuru Özgül Özdoğan (30), tatil için eşi ve çocuğuyla geldiği Beldibi Mahallesi'nde dün sahilde denize girmiş, bir süre sonra denizde hareketsiz olduğu görülen Özdoğan, vatandaşlar tarafından sahile çıkarılmıştı.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Özdoğan, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Çiftin, evliliklerinin 10'uncu yıl dönümünü kutlamak için Antalya'ya tatile gittiği belirtilmişti.

Kaynak: AA

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