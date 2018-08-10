Denizde Boğulan Kalender'den Geriye Sadece Bisikleti Kaldı

MERSİN'de, arkadaşlarıyla birlikte denize giren Kalender Erdoğan (14), boğularak yaşamını yitirdi. Küçük çocuktan geriye sadece bisikleti kaldı.

İddiaya göre, 4 arkadaşı ile birlikte kent merkezinde kayalıklardan denize giren Kalender Erdoğan, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Kalender'in denizin üzerinde hareketsiz şekilde durduğunu gören arkadaşları, korkup olay yerinden kaçtı. Bu sırada çevrede balık tutan vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan Kalender'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kalender'in cesedi olay yerindeki incelemenin ardından Toros Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Küçük çocuktan geriye ise sadece bölgeye geldiği bisikleti kaldı. - Mersin