Denizde boğulan iki kardeş yan yana toprağa verildi
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Denizde boğulan iki kardeş yan yana toprağa verildi

Kocaeli'nin Körfez ilesinde girdikleri denizde boğulan ağabey ve kardeşi, tabutları yan yana koyularak kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Denizde boğulan iki kardeş yan yana toprağa verildi
26.06.2020 19:19 | Son Güncelleme: 26.06.2020 19:56

Kocaeli'nin Körfez ilesinde girdikleri denizde boğulan ağabey ve kardeşi, tabutları yan yana koyularak kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Kocaeli'nin Körfez ilçesi Hereke Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nihat Kırca isimli vatandaş, oğulları Muhammet Kırca (21) ve Samet Kırca (16) ile birlikte sahile geldi. Sahilde baba Nihat Kırca ile Muhammet ve Samet Kırca kardeşler denize girdi. Yaklaşık 2 buçuk metre açılan 16 yaşındaki Samet Kırca bir anda suyun altına girerek kayboldu. Ağabeyi ise kardeşi Samet Kırca'nın suyun altına girerek kaybolduğu yere giderek kurtarmaya çalıştı. Bu sırada Muhammet Kırca da suyun altında kayboldu. Olayı gören Nihat Kırca ise oğullarının boğulma tehlikesi durumunu görünce hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler tarafından denizden çıkartılan Samet Kırca'nın hayatını kaybettiği belirlenirken, hastaneye kaldırılan ağabey Muhammet Kırca ise kurtarılamayarak yaşamını kaybetti.

Ağabey ve kardeş son yolculuklarına da beraber uğurlandı

Muhammet ve Samet Kırca kardeşlerin cenazeleri yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. 5 kardeş oldukları öğrenilen Muhammet ve Samet Kırca'nın cenazeleri daha sonra Yukarı Hereke Mezarlığı'na getirildi. Mezarlıkta ağabey ve kardeşinin tabutları yan yana koyuldu. Sırayla iki kardeş için helallik istendi. Daha sonra kılınan cenaze namazının ardından Kırca kardeşler, yan yana toprağa verildi. Hayatını kaybeden 16 yaşındaki Samet Kırca'nın 11'inci sınıf öğrencisi olduğu öğrenilirken Muhammet Kırca'nın ise kısa süre önce askerden döndüğü ve Körfez ilçesinde bir börekçide çalıştığı öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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