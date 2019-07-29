Denizde boğulan asker defnedildi - ZONGULDAK

Kırklareli'nde serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılarak hayatını kaybeden piyade erin cenazesi memleketi Zonguldak'ta defnedildi.

Alınan bilgiye göre, dün çarşı izni sırasında arkadaşlarıyla Kırklareli Demirköy Beğendik Plajı'nda denize girdikten sonra akıntıya kapılarak yaşamını yitiren piyade er Yasin Kumuz'un (20) cenazesi, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracıyla memleketi Ereğli ilçesindeki Karakavuz köyüne götürüldü.

İki aylık asker olduğu öğrenilen Kumuz'un Türk bayrağına sarılı tabutu, köy meydanındaki cemevi önüne getirildi. Burada Kumuz için dua edildi ve helallik alındı.

Taziyeleri kabul eden Kumuz'un ailesi ve yakınlarının gözyaşlarına hakim olamadığı ve ayakta güçlükle durduğu görüldü. Kumuz'un fenalaşan yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti.

Kumuz'un cenazesi, kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Kumuz'un yakınlarının yanı sıra Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutan Vekili Deniz Albay Özgür Kildirli, belde belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA