Denizde bekletilen göçmen kurtarma gemisi Sea-Watch'un kaptanı hakkında soruşturma başlatıldı

Denizde bekletilen göçmen kurtarma gemisi Sea-Watch'un kaptanı hakkında soruşturma başlatıldı

İtalya’da savcılık makamı, Akdeniz'de kurtardığı 42 göçmenle birlikte 2 haftayı aşkın süredir denizde bekletilen göçmen kurtarma gemisi Sea-Watch’un Alman kadın kaptanı Carola Rackete hakkında soruşturma başlattı.

Denizde bekletilen göçmen kurtarma gemisi Sea-Watch'un kaptanı hakkında soruşturma başlatıldı

İtalya'da savcılık makamı, Akdeniz'de kurtardığı 42 göçmenle birlikte 2 haftayı aşkın süredir denizde bekletilen göçmen kurtarma gemisi Sea-Watch'un Alman kadın kaptanı Carola Rackete hakkında soruşturma başlattı.

Savcının, 31 yaşındaki Alman kaptan hakkında "insan tacirlerine yardım suçundan" soruşturma başlattığı bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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