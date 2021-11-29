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Denizde balık azaldı, fiyatlar arttı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Denizde balık azaldı, fiyatlar arttı

Zonguldak'ta denizde balığın azaldığını ifade eden hal esnafı, fiyatların arttığını ifade etti.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta denizde balığın azaldığını ifade eden hal esnafı, fiyatların arttığını ifade etti.

Zonguldak'ta denizde balık olmaması nedeniyle tezgahtaki balığın fiyatı yükseldi. Balık halinde satılan en pahalı balık ise çinekop oldu. Tezgahlarda çinekop 60 TL, istavrit 20 TL, zargan 15 TL ve mezgit 35 TL'den satışa çıktı. Balıkçı Kemal Özçep, "Balık yok balık az. İki gündür hamsi az geliyor. Kilogramı 30 TL. mezgit, çinekop, zargan geldi. Taşbalığımız geldi. Çinakop 60 TL. Kasası 750 TL. Denizde balık az olduğu için fiyatları pahalı. Balık çıkarsa fiyatlar düşer." ded.

"Palamudun olmadığı zaman balıkçılık olmuyor" diye devam eden Özcep, "Bu sene palamudu 3-5 tane tezgahta sattık. Bundan yukarısına fiyatlar çıkmaz" dedi. - ZONGULDAK

Denizde balık azaldı, fiyatlar arttı

Denizde balık azaldı, fiyatlar arttı

Denizde balık azaldı, fiyatlar arttı

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