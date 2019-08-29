Denizde bacağı yaralanan vatandaşa itfaiye pansumanı

Denizde bacağı yaralanan vatandaşa itfaiye pansumanı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, denizde bacağı yaralanan vatandaşın yardımına itfaiye yetişti.

29.08.2019 13:35
Denizde bacağı yaralanan vatandaşa itfaiye pansumanı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, denizde bacağı yaralanan vatandaşın yardımına itfaiye yetişti.


Edinilen ilgiye göre, Altınkum plajında denize giren Kamber Çelik (69), taş batması sebebiyle bacağı yaralanınca plajda görevli cankurtaran ekibinden yardım istedi. Burhaniye İtfaiye Grup Amirliğine bağlı cankurtaran ekibi Çelik'in bacağına pansuman yaptı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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