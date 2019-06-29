Denizde arızalanan bottaki düzensiz göçmenler kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na giderken bindikleri botun motorunun arızalanması sonucu mahsur kalan 27 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sarımsaklı sahili açıklarında seyreden yabancı uyrukluların bulunduğu bot, motoru arızalanınca sürüklenmeye başladı.

Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye giden sahil güvenlik unsurları, 12'si Kuveyt, 12'si Somali, ikisi Erite ve biri Filistin uyruklu 27 kişiyi alıp kıyıya çıkardı.

Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı yerleşkesine getirilen aralarında 10 çocuk ve 11 kadının da bulunduğu düzensiz göçmenler, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Düzensiz göçmenlerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA