Denizde aranan gencin, yüzerek başka bir noktadan sahile geldiği ortaya çıktı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde denizde kaybolduğu ihbarı üzerine aranan kişinin yüzerek başka bir bölgeden karaya çıktığı belirlendi.
19.08.2020 18:51 | Son Güncelleme: 19.08.2020 19:26
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde denizde kaybolduğu ihbarı üzerine aranan kişinin yüzerek başka bir bölgeden karaya çıktığı belirlendi.
İran uyruklu N.S, oğlu S.S'nin (25) Grup Sitesi mevkisinden denize girdiğini ve gözden kaybolduğunu Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirdi.
Ekipler, 3 bot ve 4 dalgıçla bölgede yaklaşık 1,5 saat arama yaptı.
S.S'nin yüzerek Yılancı Burnu mevkisinde karaya çıktığı öğrenilince arama çalışmaları sonlandırıldı.
Oğlunu gören baba N.S, mutluluğunu evladına sarılarak gösterdi.
Kaynak: AA