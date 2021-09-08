Denizde aradığını bulamayan Enezli balıkçıların imdadına "mavi yengeç" yetişti
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Denizde aradığını bulamayan Enezli balıkçıların imdadına "mavi yengeç" yetişti

Denizde aradığını bulamayan Enezli balıkçıların imdadına 'mavi yengeç' yetişti
Anadolu Ajansı / Ömer Çakıcı - Haberler | Güncel

Edirne'nin Enez ilçesinde denizde yeterli büyüklükte balık bulamayan balıkçılar, lagün göllerinde yakaladıkları mavi yengeçlergen kazanç sağlıyor.

Edirne'nin Enez ilçesinde denizde yeterli büyüklükte balık bulamayan balıkçılar, lagün göllerinde yakaladıkları mavi yengeçlergen kazanç sağlıyor.

Av sezonunun açılmasıyla "vira bismillah" diyerek denize açılan Enezli balıkçılar, Saros Körfezi'nde yeterli büyüklükte balık bulamadı.

Bunun üzerine lagün göllerine yönelen balıkçılar, burada yetişen mavi yengeçleri yakalayarak satışa sunmaya başladı.

Enez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Yaşar Pınarcı, AA muhabirine, mavi yengeçlerin balıkçıların imdadına yetiştiğini söyledi.

Göllerde bol miktarda mavi yengeç yakaladıklarını belirten Pınarcı, "Mavi yengeçleri Ege ve Antalya bölgesindeki restoranlara temizlenmiş olarak veriyoruz. Geçen yıllara bakarak biraz pazar sıkıntısı yaşıyoruz. İnşallah daha geniş pazarımız olur." dedi.

Balıkçı Bedir Yılmazoğlu da tuttukları balıkların boyunun kısa olması nedeniyle mavi yengeç avlamaya başladıklarını belirtti.

Günde yaklaşık 100 kilogram mavi yengeç yakaladığını ifade eden Yılmazoğlu, "Kilosunu kooperatife 10 liradan satıyorum. Allah bereket versin. Mavi yengeç lüks restoranlarda tercih ediliyor. Kaynatılarak veya ızgara olarak tüketilen mavi yengeçlerin protein değeri oldukça yüksek." diye konuştu.

Denizde aradığını bulamayan Enezli balıkçıların imdadına 'mavi yengeç' yetişti
Denizde aradığını bulamayan Enezli balıkçıların imdadına 'mavi yengeç' yetişti
Denizde aradığını bulamayan Enezli balıkçıların imdadına 'mavi yengeç' yetişti
Denizde aradığını bulamayan Enezli balıkçıların imdadına 'mavi yengeç' yetişti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Çakıcı

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Denizde aradığını bulamayan Enezli balıkçıların imdadına "mavi yengeç" yetişti - Haberler
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