Denizde aniden başlayan fırtınada can pazarı
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Denizde aniden başlayan fırtınada can pazarı

İhlas Haber Ajansı / Emrah Elmas - Haberler | Güncel

Denizde aniden başlayan fırtınada can pazarı Mahsur kalan teknelerdeki vatandaşları sahil güvenlik ekipleri böyle kurtardı Fırtına sebebiyle adaya sığınanlar tek tek kurtarıldı Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde fırtınaya yakalanıp denizde zor anlar yaşayan teknelerin imdadına sahil güvenlik...

Denizde aniden başlayan fırtınada can pazarı

Mahsur kalan teknelerdeki vatandaşları sahil güvenlik ekipleri böyle kurtardı

Fırtına sebebiyle adaya sığınanlar tek tek kurtarıldı

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde fırtınaya yakalanıp denizde zor anlar yaşayan teknelerin imdadına sahil güvenlik ekipleri yetişti. Aniden başlayan fırtına sebebiyle denizde zor anlar yaşayan tekneler Pınar Adası'na sığındı. Denizde yüzerken boğulma tehlikesi geçiren vatandaşları sahil güvenlik teknesi tek tek topladı.

Balıkesir'in Ayvalık açıklarında aniden başlayan fırtına sebebiyle denizde bulunanlar zor anlar yaşadı. Birçok büyük küçük tekne pınar adasında bulunan koylara sığındı. Denizde yüzen vatandaşlar da korkuya kapıldı. Sahil Güvenlik ekipleri denizde kalanları ip atarak tekneye aldı. Yaşanan zor anlar ise bir vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansıdı.

Denizde aniden başlayan fırtınada can pazarı
Denizde aniden başlayan fırtınada can pazarı
Denizde aniden başlayan fırtınada can pazarı
Denizde aniden başlayan fırtınada can pazarı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emrah Elmas

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