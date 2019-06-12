Denizde akıntıya kapılan çocuk boğuldu
GİRESUN'da, 11 yaşındaki Burak Çetin, serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılarak, boğuldu.
GİRESUN'da, 11 yaşındaki Burak Çetin, serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılarak, boğuldu.
Gedikkaya Mahallesi Çerkez mevkiinde öğle saatlerinde yaşanan acı olay şöyle meydana geldi; Ortaokul öğrencisi Burak Çetin, arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için denize girdi. Ancak bir süre sonra akıntıya kapılarak, gözden kayboldu.
Çevredeki vatandaşlar, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD, AKUT, Sahil Güvenlik ve Giresun Belediyesi İtfaiye ekipleri, denizde yaptıkları 1 saatlik arama sonunda küçük çocuğun cansız bedenine ulaştı.
Çetin'in cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Giresun
Gedikkaya Mahallesi Çerkez mevkiinde öğle saatlerinde yaşanan acı olay şöyle meydana geldi; Ortaokul öğrencisi Burak Çetin, arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için denize girdi. Ancak bir süre sonra akıntıya kapılarak, gözden kayboldu.
Çevredeki vatandaşlar, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD, AKUT, Sahil Güvenlik ve Giresun Belediyesi İtfaiye ekipleri, denizde yaptıkları 1 saatlik arama sonunda küçük çocuğun cansız bedenine ulaştı.
Çetin'in cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Giresun
Kaynak: DHA
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