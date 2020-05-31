Denizcilikte normalleşme süreci başlıyor
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Denizcilikte normalleşme süreci başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, korona virüs (covid-19) salgınına yönelik denizcilik sektöründe alınan tedbirlerin başarılı bir şekilde yönetilmesi sonucunda normalleşme sürecinin hayata geçirildiğini ve turistik amaçlı gemiler ve gezinti gemilerinin de içinde bulunduğu...

Denizcilikte normalleşme süreci başlıyor
31.05.2020 11:47 | Son Güncelleme: 31.05.2020 11:50

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, korona virüs (covid-19) salgınına yönelik denizcilik sektöründe alınan tedbirlerin başarılı bir şekilde yönetilmesi sonucunda normalleşme sürecinin hayata geçirildiğini ve turistik amaçlı gemiler ve gezinti gemilerinin de içinde bulunduğu tüm gemilerde yolcu taşımacılığını başlatacaklarını açıkladı.

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı açıklamada yüzlerce dünya ülkesinin olduğu gibi Türkiye'nin de küresel salgından etkilendiğini, bu süreçte erken alınan önlemler ve başarılı yönetilen süreç sonrasında salgının bertaraf edilmeye başlandığını söyledi. Alınan önlemlerin denizcilik sektöründe de uygulanması ile beraber kontrollü yaşam düzeyine geçildiğini belirten Karaismailoğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının tüm ulaşım modlarında olduğu gibi denizcilik sektöründe de yeni kararlar aldık. Tedbiri elden bırakmadan sağlık ve güven unsurunu ihmal etmeden yolcu taşımacılık sürecini başlatıyoruz. Bu kapsamda sosyal mesafe kurallarını dikkate alarak sosyal izolasyonu sağlayacak tedbirler artık hayatımızda" dedi.

BOĞAZLARDA 20 METRE ALTI TEKNELER İÇİN RAPORLAMA ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

Bakan Karaismailoğlu, normalleşme kapsamında turistik amaçlı olta balıkçılığı gemileri, gezinti cinsi gemiler ve yolcu gemilerinin de faaliyetlerine tekrar başlamasına karar verdiklerini anlattı. Gemiadamları sınavlarının da sosyal mesafe kuralları çerçevesinde tekrar başlayacağını bildiren Karaismailoğlu, gemiadamı yetiştirme kursları ve diğer eğitimlerin Milli Eğitim Bakanlığının yaygın eğitim kurumlarına ilişkin yapacağı düzenlemelere göre faaliyetlerine başlayacağını, amatör denizci ve kısa mesafe telsiz eğitim ve sınavlarının da aynı şekilde sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek yapılacağını duyurdu.

Ege adaları ile Türkiye limanları arasındaki uluslararası yolcu taşımacılığı, ticari yat ve ilkel yapılı ahşap gemilerin seferlerinin de başlatılmasına karar verdiklerini kaydeden Bakan Karaismailoğlu, "Ayrıca salgın sürecinde kaldırılan ülkemiz limanlarına gelen yabancı bayraklı gemilere yapılan Liman Devleti Denetimleri uygulamasını tekrar başlatıyoruz. İstanbul ve Çanakkale Boğazına giriş-çıkış yapacak 20 metre altı teknelerin raporlama yapmaları zorunluluğunu da kaldırıyoruz. Söz konusu normalleşme tedbirlerini de ikinci bir karara kadar uygulayacağız" ifadelerini kullandı.

"SEKTÖRÜN HAK ETTİĞİ İVMEYİ KAZANMASI İÇİN TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLECEK"

Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili ve dünyanın gıpta ile baktığı bir coğrafyaya sahip olduğunu anımsatan Bakan Karaismailoğlu, denizlerin ve denizcilerin Türkiye için ayrı bir değer olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da sektöre vermiş olduğu öneme binaen denizcilik alanında yeni ufuklar açacak yatırımların Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hayata geçirilmeye devam ettirileceğini söyledi. Salgın sürecinde tüm sektörler gibi denizcilik sektörünün de faaliyetlerinin sekteye uğramasından dolayı büyük üzüntü duyduklarını belirten Karaismailoğlu, kontrollü hayata geçişle birlikte denizcilik sektörünün de önümüzdeki günlerde hak ettiği ivmeyi kazanması için tüm imkanlarını seferber ederek, kesintisiz bir çalışma programı ile gece gündüz bir mesai harcayacaklarını vurguladı.

(Yunus Emre Kartal/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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