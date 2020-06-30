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Denizcilikte hedef "rekabet gücünü yükseltmek"

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, deniz yolunu ve limanları en etkin şekilde organize edip tedarik zincirini koruyan ülkelerin bir adım öne geçeceğini belirtti.

Denizcilikte hedef
30.06.2020 11:17 | Son Güncelleme: 30.06.2020 11:17

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, deniz yolunu ve limanları en etkin şekilde organize edip tedarik zincirini koruyan ülkelerin bir adım öne geçeceğini belirtti.

Öztürk, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 95. yılı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Denizini kontrol altında tutan, ihtiyacı olan bir şeyi, ihtiyacı olduğu zaman istediği konuma ulaştırabilen kazanır." sözünü hatırlatarak, "Denizci millet, denizci Ülke" olmak için çalıştıklarını vurguladı.

Dünya kargo hareketinin yüzde 90'ını gerçekleştiren deniz taşımacılığının öneminin salgın sürecinde daha iyi anlaşıldığını vurgulayan Öztürk, denizciliğin hem hacmen hem de otonom gemiler, insansız limanlar, Lojistik 4.0, Blockchain teknolojisi ile dijital olarak dönüştüğünü aktardı.

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı 2019 Raporu'na göre, Türk deniz filosunda 1522 Türk sahipli gemi bulunduğuna dikkati çeken Öztürk, "7 milyon 164 bin dedveyt tonu Türk bayraklı olmak üzere Türk sahipli gemi filomuzun büyüklüğü 27 milyon 609 bin dedveyt ton. Küresel deniz filosundaki toplam payımız yüzde 1,41 iken dünyada 16. sıradayız. Ülkemizin ilk 10 denizci ülke arasında yer alma hedefi için daha fazla denizcileşmeye ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Öztürk, Türkiye'nin 177 limanla Akdeniz'de dördüncü sırada yer aldığına değinerek, en ucuz ve çevreci taşıma modu olan deniz yolunun diğer taşıma modları ile entegre şekilde çalıştırılması durumunda ülke ekonomisinin rekabet gücünü de yükseltileceğine işaret etti.

Yusuf Öztürk, İzmir limanlarının, Türkiye konteyner taşımacılığında yüzde 15 paya sahip olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Alsancak Limanı ve bu limanla birlikte değerlendirilecek Kuzey Ege Çandarlı Limanı Projesi, Aliağa bölgemizdeki limanlarla Kuşak ve Yol Projesi'nde aktarma merkezi olarak konumlanabiliriz. Çin'in Avrupa'daki lojistik üssü haline gelen Pire Limanı'na alternatif olabiliriz. İzmir Körfezi ve Limanı Rehabilitasyon Projesi'ni tamamlayarak İzmir Limanı'nın ekonomik, Körfez'in ekolojik kalkınmasını sağlayabiliriz. Odamızın da iş birliği yaptığı İzmir Denizcilik Kültür Merkezi ve İzmir Deniz Festivali projeleri ile İzmir'i denizci şehre dönüştürebiliriz."

Kaynak: AA

Manşet

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