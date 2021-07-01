Denizcilik ve Kabotaj Bayramının 95. Yıl Dönümü Rize'de Törenle Kutlandı.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramının 95. yıl dönümü Rize'de törenle kutlandı.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramının 95. yıl dönümü Rize'de törenle kutlandı.

Rize Vali Vekili Bayram SAĞIR, 1 Temmuz 1926 yılında yürürlüğe giren, kendi karasularımızda egemenlik ve bağımsızlığımızı kazanmamızı sağlayan Kabotaj Kanunu münasebeti ile 95 yıldır 1 Temmuz da kutlanan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında Riport Rize Limanında düzenlenen kutlama törenlerine katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan programda Aktaşlar Balıkçılık gemisi ile denize açılarak Vali Vekili Bayram SAĞIR, Vali Yardımcıları Gülhani Ozan SARI, Sedat SEZİK ve Liman Başkanı Uğur UZUNOĞLU tarafından denize, dualar ekşiliğinde deniz şehitleri anısına çelenk bırakıldı.

Davetlilerin katılımı ile gerçekleştirilen deniz turunun ardından Vali Vekili Sağır, araştırma gemisini inceleyerek gemi kaptanından gemi ile ilgili bilgi aldı.

Düzenlenen törene Rize Vali Vekili Sağır ve Vali Yardımcıları yanı sıra Rize Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet YOLDAŞ, Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı ÇİFTÇİ, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Enes TÜFEKÇİ, Tarım İl Müdürü Murat GENÇ, İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Şule CIVGAZ KAZANCIOĞLU, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Çetin ÇAKIR ve diğer davetliler katıldı.

Kaynak: Habermetre