Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'na doğru
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Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'na doğru

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, 1 Temmuz Kabotaj ve Denizcilik Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'na doğru
30.06.2020 14:53 | Son Güncelleme: 30.06.2020 15:11

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, 1 Temmuz Kabotaj ve Denizcilik Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Tutulmaz, mesajında, zorlu mücadeleler sonucunda kazanılan Kurtuluş Savaşı'nın ardından Türkiye'nin her alanda bağımsız olması, dünya ile bütünleşmesi amacına yönelik olarak pek çok köklü değişim ve yenilikler yapıldığını ve adımlar atıldığını belirtti.

Tutulmaz, mesajında, şunları kaydetti:

"1 Temmuz 1926 yılında yürürlüğe giren 'Kabotaj Kanunu' ile de denizlerimizdeki hükümranlık haklarımız geri alınmış, bu suretle Türk denizciliğinin gelişmesi ve denizcilik sektörüne canlılık gelmesi sağlanmıştır. Ülke ekonomisine ve kalkınmasına büyük katkısı olan denizcilik sektörünün daha da gelişmesi, ileriye gitmesi dünya deniz taşımacılığındaki payımızın yükselmesi ve rekabet gücünün artması, ülkemiz için büyük önem taşımaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle tarihe mal olmuş şanlı Türk denizcilerini saygı ve rahmetle anıyorum. Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

Kaynak: AA

Manşet

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