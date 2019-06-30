Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'na doğru

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ustaoğlu, mesajında, 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile ülkenin kendi kara sularında egemenlik ve bağımsızlığını ilan ettiğini belirtti.

93 yıldır Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın kutlandığına vurgu yapan Ustaoğlu, üç tarafı denizlerle çevrili ve iki önemli boğaza sahip Türkiye'de denizciliğin geliştirilmesini amaçlayan Kabotaj Kanunu'nun, aynı zamanda milletin denizlerdeki egemenliğinin sağlanması anlamında da büyük önem arz ettiğini ifade etti.

Ustaoğlu, denizciliğin önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Kalbi, aklı ve ruhu aydınlık Türk denizcisi her geçen gün daha da güçlenerek bayrağımızı, dünyanın denizlerindeki sonsuza dek şerefle dalgalanacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle hayatını denizlerde kaybeden deniz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyor, Türk denizciliğinin gelişmesinde emeği geçenlere ve tüm denizcilerimize şükranlarımı sunuyor, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nızı en içten dileklerimle kutluyorum."

Kaynak: AA