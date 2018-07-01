Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Mesajı

Samsun Valisi Osman Kaymak, "Denizcilik bir kültür işidir, bir yaşam kaynağıdır. Denizciler geçmiş tarihi kültürlerini bilerek ve bu kültürü geliştirerek çok daha önemli noktalara geleceklerdir." ifadelerini kullandı.

Vali Kaymak, "1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" dolayısıyla yayımladığı mesajda, 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Yasası'nın, Türk denizciliğinin bağımsızlığı ve geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Ülkenin üç tarafının denizlerle çevrili olduğunu ifade eden Kaymak, "İki önemli boğaza sahip olan ülkemizde denizciliğin geliştirilmesini amaçlayan Kabotaj Kanunu, aynı zamanda milletimizin denizlerimizdeki egemenliğinin sağlanması anlamında da büyük önem arz etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Vali Kaymak, şunları kaydetti:

"Denizcilik bir kültür işidir, bir yaşam kaynağıdır. Denizciler geçmiş tarihi kültürlerini bilerek ve bu kültürü geliştirerek çok daha önemli noktalara geleceklerdir. Denizcilik sektörü balıkçılık ve taşımacılıkla ekonomik anlamda, yatçılık, kıyı tesisleri ve su sporları ile turizm anlamında önem taşırken, ülke savunmasında da vazgeçilmez bir sektördür. Denizciliğin önemli olduğu ilimizde de denizlerimizin korunması için önemli çalışmalar yapılmaktadır. Sahil Güvenlik teşkilatımız Samsun'da Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı olarak konuşlanmış ve Sarp'tan Karasu'ya kadar olan bölgede önemli görevleri yerine getirmektedir. Ülkemizin denizlerde sahip olduğu bu zengin potansiyeli en iyi şekilde değerlendirerek, dünya denizciliğinde hak ettiğimiz yeri almamız ve kuzeyi tamamen denizle çevrili ilimizde deniz ticaretinin daha da gelişmesi en büyük dileğimizdir. Bu yıl 92. yılını kutlayacağımız Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükranla anarken, başta denizcilerimiz olmak üzere tüm halkımızın Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutlar, saygılar sunarım."