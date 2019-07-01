Denizcilik ve Kabotaj Bayramı - Kuşadası'nda karton tekneler yarıştı

İzmir ve Aydın'da, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 93. yılı kutlandı.

- Kuşadası'nda karton tekneler yarıştı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde de Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirilen kutlamalar kapsamında saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Gün boyu süren etkinliklerin ardından Kuşadası Güvercinada'da su sporları gösterisi, yüzme yarışları, 9,9 HP motorlu tekne yarışı, halat çekme yarışı, yağlı direk, denizden tabak çıkarma ve kartondan tekne yarışması düzenlendi.

Ege Port tarafından organize edilen kartondan tekne yarışmasında birinciliği AKUT Kuşadası ekibi kazanırken, ikinciliği Su Ürünleri Kooperatifi, üçüncülüğü ise Setur Marina ekibi kazandı.

Kaynak: AA