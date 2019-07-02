Denizcilik Ve Kabotaj Bayramı İskenderun'da kutlandı

Denizcilik Ve Kabotaj Bayramı İskenderun'da kutlandı

Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fedai Yücedal, İMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun Şubesi tarafından düzenlenen davete katıldı.

Denizcilik Ve Kabotaj Bayramı İskenderun'da kutlandı

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 93. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen organizasyonda yer alan Başkan Vekili Yücedal, bu anlamlı bayramı kutlamanın heyecanını yaşadığını dile getirdi.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın önemine de vurgu yapan Yücedal, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Kaynak: Bültenler
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