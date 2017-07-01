Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı düzenlenen yarışmalarla kutlandı.



Deniz şehitleri anısına Fethiye Kaymakamı Ekrem Çalık ve Liman Başkanı Cihan Duman denize çelenk bırakıldı.



Kordonboyu'ndaki etkinlikte, serbest yüzme, kürek, yağlı direğe tırmanma ve tekne yarışları gerçekleştirildi. Yarışlar kıyıdan ve günübirlik tur tekneleriyle denize açılan vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.



Yarışmaların ardından dereceye girenlere ödülleri verildi.



Duman, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1 Temmuz ile Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarına denizcilikte ciddi menfaat ve ticari kazanç sağlanmasının 91. yıl dönümünü kutladıklarını söyledi.