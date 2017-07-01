Başbakan Binali Yıldırım, "Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili olan, iki önemli boğazı sınırlarında bulunduran ve kıtaları birbirine bağlayan jeopolitik konumunu, denizciliğimiz açısından en iyi şekilde değerlendirmek için adımlar atıyoruz." ifadesini kullandı.



Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Yıldırım, 1 Temmuz 1926'nın, Türkiye'nin, karasularında hakimiyet ve istiklalini bütün dünyaya ilan ettiği tarih olduğunu belirtti.



Başbakan Yıldırım, Kabotaj Kanunu'nun ilanının, milletin, denizlere olan ilgisini ve sahip çıkma duygusunu güçlendirdiği gibi denizciliğin gelişmesi için de en önemli adım olduğuna işaret etti.



Denizcilik sektörünün, günümüzde güçlü alt yapısı, modern tersaneleri ve büyüyen deniz ticaret filosuyla ülke ekonomisine büyük katkılarda bulunduğunu aktaran Yıldırım, "Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili olan, iki önemli boğazı sınırlarında bulunduran ve kıtaları birbirine bağlayan jeopolitik konumunu, denizciliğimiz açısından en iyi şekilde değerlendirmek için adımlar atıyoruz. Hükümetimiz, denizciliğimizin daha da gelişmesi ve denizlerimizden sağlanan imkanların artırılması için her türlü desteği sağlamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.



Yıldırım, denizcilere işlerinde kolaylık ve başarı diledi.