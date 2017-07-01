Sinop'ta, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere koç hediye edildi.



İskele Meydanı sahilinde gerçekleştirilen kutlamalara Vali Hasan İpek, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Belediye Başkanı Baki Ergül ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Yelken, yüzme, halat çekme ve yağlı direkten Türk bayrağı alma yarışmaları vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.



Yarışmacıların yaklaşık bir saat süreyle direkten bayrağı almak için mücadele ettiği yarışmada, ilginç görüntüler oluştu. Yarışmada, Önder Akkaya aldığı bayrağı Vali İpek'e takdim etti.



Yelken, yüzme ve halat çekme yarışmalarının da yapıldığı kutlamalarda dereceye girenlere koç hediye edildi.



Vali İpek, yarışmacılara ödüllerini vererek, dereceye girenleri tebrik etti.