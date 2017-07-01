Samsun'da, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesindeki bakım evlerinde kalan çocuklar için gezi programı düzenlendi.



Kentteki bakım evlerinde kalan çocuklar, kendilerine eşlik eden öğretmenleriyle Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına geldi.



Sahil Güvenlik Komutanlığına ait TCSG 87 Botu'na alınan çocuklara burada komutanlar tarafından Sahil Güvenlik ve bot hakkında bilgi verildi. Daha sonra botla denize açılan çocuklar, Samsun kıyılarını denizden görme fırsatı buldu.



Botta subaylar tarafından ağırlanan çocuklardan bazıları dümene geçip telsiz kullanırken, bazıları da dürbünle çevreyi izledi.



Bot personelinin çocuklar için arama kurtarma faaliyetlerine ilişkin gösteri sunduğu gezide, çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu, hediyeler verildi.



Sahil Güvenlik Bot Komutanı Yüzbaşı Engin Dal, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı hakkında öğrencilere bilgi vererek, yeni yetişen gençlere denizciliği sevdirmeyi ve denizcilik faaliyetlerini göstermeyi amaçladıklarını söyledi.



Yaklaşık 3 saat süren gezinin ardından çocuklar, memnuniyetlerini dile getirdi.