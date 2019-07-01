İzmir ve Aydın'da, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 93. yılı kutlandı.

Foça ilçesi Küçük Liman'da düzenlenen kutlamalar kapsamında yüzme yarışı düzenlendi.

Küçük yaştaki sporcuların 50 metre, büyük sporcuların ise 100 metre kulaç attığı etkinlikte, sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Denizden tabak çıkarma yarışmasında sporcular 5 metre derinliğe atılan tabağı çıkarmak için dakikalarca uğraştı.

Eğlenceli görüntülere sahne olan yağlı direkte bayrak kapma yarışı da seyirciler tarafından ilgiyle takip edildi. Yarışlarda vatandaşlar sporculara destek verdi.

İlköğretim öğrencileri ise kendi tasarladıkları kartondan yaptıkları tekneleri gösteri amacıyla suya indirdi.

Bu arada etkinlikte meydana kurulan mangalda pişirilen balıklar, yaklaşık bin 700 kişiye ikram edildi.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe sakinleri olarak Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı yine şenlik havasında kutladıklarını söyledi.

Deniz sevgisinin başka bir şey olduğunu belirten Gürbüz, "Dışarıdan gelen vatandaşlarımız için ücretsiz halk plajlarımız var. Aileler ve çocukların denizle buluşmasını istiyoruz. Foça'ya herkesi bekliyoruz." dedi.

Şehitler anısına hazırlanan çelenk denize bırakıldı

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Urla İskele Limanında da törenle kutlandı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, deniz şehitleri anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından öğretmen Elif Gamze Özcan, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı.

Konuşmaların ardından törene katılanlar tarafından şehitler anısına hazırlanan çelenkler denize bırakıldı.

Kuşadası'nda karton tekneler yarıştı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde de Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirilen kutlamalar kapsamında saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Gün boyu süren etkinliklerin ardından Kuşadası Güvercinada'da su sporları gösterisi, yüzme yarışları, 9,9 HP motorlu tekne yarışı, halat çekme yarışı, yağlı direk, denizden tabak çıkarma ve kartondan tekne yarışması düzenlendi.

Ege Port tarafından organize edilen kartondan tekne yarışmasında birinciliği AKUT Kuşadası ekibi kazanırken, ikinciliği Su Ürünleri Kooperatifi, üçüncülüğü ise Setur Marina ekibi kazandı.

Kaynak: AA