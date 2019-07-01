1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Bursa, Çanakkale, Balıkesir ve Yalova'da törenlerle kutlandı.

Bursa'nın Mudanya ilçesindeki İskele Meydanı'nda tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Etkinlikler kapsamında Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ve protokol üyeleri, sahil güvenlik botundan deniz şehitleri için denize çelenk bıraktı.

Program kapsamında yüzme ve yağlı direkten bayrak alma yarışmaları düzenlendi. Renkli görüntülerin oluştuğu yarışmalarda yağlı direk yarışmasını Ferdi Tabak kazandı.

Yarışmalar sonunda dereceye girenlere hediyeler verildi.

Çanakkale

Çanakkale'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında "Alınteri-8" isimli feribot ile denize açılan protokol üyeleri, deniz şehitleri anısına suya çelenk bıraktı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait römorkörler tarafından boğazda su gösterisi gerçekleştirildi.

Törene, Çanakkale Vali Yardımcısı Celil Ateşoğlu, Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürü Ahmet Selçuk Sert, Belediye Başkanvekili İrfan Mutluay, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Süha Özden, Çanakkale Deniz Müzesi Komutanı Deniz Albay Cem Edip Avcı, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Alpaslan Baysal ile GESTAŞ Genel Müdürü Volkan Uslu katıldı.

Balıkesir

Balıkesir'in Ayvalık ve Bandırma ilçelerinde gerçekleştirilen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Bir römorkörle denize açılan Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun ile Liman Başkanı Kürşat Ayyıldız, görevi başında şehit düşen deniz şehitleri anısına "Deniz Şehitleri" yazan çelengi suya bıraktı.

Törene, Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, İlçe Emniyet Müdürü Soner Duran, Liman Başkanı Kürşat Ayyıldız,Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, Liman İşletme Müdürü Orhan Kılınç, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Ayvalık Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği törende ise Ayvalık Liman Başkan Vekili Yasin Aldemir, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Ayvalık Liman Başkan Vekili Yasin Aldemir, Kabotaj Kanunu ile imtiyazların sona erdiğini ve denizciliğin gelişmesi adına önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Tören, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, Garnizon Komutanı Albay Fevzi Koyuncu, Belediye Başkanı Mesut Ergin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır'ın denize çelenk bırakmasıyla sona erdi.

Öte yandan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla yüzme ve yağlı direkten bayrak alma yarışları da izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Yağlı direk yarışını kazanan Emre Taşkın'a hediyesini Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan verdi.

Yalova

Yalova Liman Başkanlığı tarafından Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Törende Yalova Liman Başkanı Murat Akpınar, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Akpınar, üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin, endüstrisi, ticareti ve sporuyla en ileri denizcileri yetiştirme kabiliyetinde olduğunu belirtti.

Yalova'da denizcilik alanında güçlü ve büyük Türkiye idealine ulaşmak amacıyla çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Akpınar, "8 bin kişi istihdam eden 40 tersanemiz, 11 tekne imal tesisimiz, 3 büyük liman tesisimiz, balıkçı barınaklarımız ve diğer denizci paydaşlarımızla birlikte var gücümüzle Yalova'mızda çalışmaktayız. Bunun yanı sıra Bakanlığımız tarafından yüksek katma değeri olan projeler yürütülmektedir." dedi.

Konuşmanın ardından Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve protokol üyeleri, Altınova ilçesinde faaliyet gösteren tersane firmalarının açtığı stantları gezdi.

Program Yürüyen Köşk açıklarında ise protokol üyelerince deniz şehitleri anısına denize çelenk bırakılmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA