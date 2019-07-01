Mersin'de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Mersin Liman Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulup saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Mersin Liman Başkanı Murat Harun Baştürk, burada yaptığı konuşmada, 1 Temmuz 1926 tarihinde kabotaj kanunun yürürlüğe girdiğini ve yabancılara verilen kapitülasyonların sona erdirildiğini anımsattı.

Türkiye'nin konumu gereği önemi artan bir coğrafyada olduğunu vurgulayan Baştürk, ülkenin 3 tarafının denizlerle çevrili olduğunu hatırlattı.

Konuşmaların ardından denize çelenk bırakıldı.

Etkinlikler kapsamında Mersin Yelken ve Yat Kulübü tarafından Mersin Marina'da çocuklar için yelken yarışları da düzenlendi.

Kaynak: AA