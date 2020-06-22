Denizcilik Meslek Yüksekokulu eğitime başlıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Denizcilik Meslek Yüksekokulu eğitime başlıyor

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Kocaali'de yer alan Denizcilik Meslek Yüksekokulu'nun 3 programına öğrenci almak için Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) onay geldiğini açıkladı.

Denizcilik Meslek Yüksekokulu eğitime başlıyor
22.06.2020 17:10 | Son Güncelleme: 22.06.2020 17:14

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Kocaali'de yer alan Denizcilik Meslek Yüksekokulu'nun 3 programına öğrenci almak için Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) onay geldiğini açıkladı.

2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi'nden itibaren Denizcilik MYO bünyesindeki Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı'na 40, Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı'na 30, Gemi İnşaatı Programı'na ise 40 öğrenci olmak üzere toplam 110 öğrenci alınacak. Kocaali'de uzun yıllardan beri bir meslek yüksekokulu açılması için çaba gösterildiğini belirten Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, "Yoğun uğraşlar neticesinde 3 programımıza öğrenci almaya başlayacağız. Fayda üreteceğine inandığımız okulları ve bölümleri doğru yerde, yine fayda üretecek nitelikli insanların yetişeceği şekilde açmayı planlıyoruz. Denizcilik Meslek Yüksekokulu'nun gelişmesi ve sektörün ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla önümüzdeki yıllarda da yeni programlarımızı açmaya devam edeceğiz. Okulumuzun açılmasına destek veren herkese teşekkürlerimi sunuyor, okulumuzun hayırlı ve başarılı işler yapmasını temenni ediyorum" dedi.

Sektör ve akademik tecrübesi yüksek, alanında uzman eğitim kadrosuyla öğrenci almaya hazır olduklarını vurgulayan Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Nuri Akkaş, "Ayrıca eğitim faaliyetlerinin en iyi şekilde gerçekleştirileceği sınıf ve laboratuvar ortamlarımızla öğrencilerimizi karşılamaya hazırız. Şehrin ve ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda denizcilik temelli bir eğitim doğrultusunda tüm yöneticilerimizin destekleri bizleri ayrıca motive ediyor. Meslek yüksekokulumuzun yer alacağı Kocaali'de başta kaymakamımız ve belediye başkanımız olmak üzere destek sağlayan herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Bir yandan binanın eğitim-öğretime uygun hale getirilmesi için çalışmaları sürdürürken, diğer yandan da akademik ve idari kadroyu güçlendirmeye çalıştıklarını söyleyen Akkaş, "Öğrencilere teorik bilginin yanı sıra uygulama beceresi kazanma fırsatı da sağlayan üniversitemizin '3+1 Uygulamalı Eğitim Modeli'ni Denizcilik Meslek Yüksekokulu'nda da uygulayacağız. Mezunların daha hızlı istihdam edilmesini ve işe adapte olmasını sağlayan bu sistem meslek yüksekokulumuza güç katacak. Deniz yolu taşımacılığında uluslararası rekabet yoğun bir şekilde hissediliyor. Sektörde temel ihtiyaçlardan birisi yetişmiş nitelikli ara eleman eksikliğidir. Sektör paydaşlarımızla birlikte hareket ederek bu ihtiyaca cevap verecek öğrenciler yetiştireceğiz. Sektörün eksikliklerini gidermeye yönelik yeni bir müfredat oluşturmak, sektörle iş birliğini geliştirmek, eğitim ve öğretim sistemlerinin performansını tüm aşamalarda iyileştirmek öncelikli hedeflerimiz" şeklinde konuştu.

Öğrenci alacak programlara ilişkin bilgiler de paylaşan Akkaş, "Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı'ndaki öğrencilerimiz liman sahalarında faaliyette bulunan tüm gemi ve deniz araçları ile kıyı tesislerinde çıkabilecek yangınlara karşı alınabilecek önleme, söndürme ve kurtarma tedbirleri kapsamında ihtiyaç duyulacak niteliklere uygun eğitim alacaklar. Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı'nı tamamlayan öğrenciler deniz stajlarını yaptıktan sonra 3 bin grostona kadar gemilerde vardiya zabitliği yapabilme yeterliliği kazanacaklar. Bu yeterliliği vermek üzere açılan birçok okula göre meslek yüksekokulumuzun eğitim-öğretim alanında uzman kadrosu ve ihtiyaca yönelik oluşturulan müfredatıyla ayrıcalığa sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu bölümde ayrıca liman tesisi işletmeciliği, deniz sigortacılığı, gemi işletmeciliği ve gemi acenteliği alanlarında da nitelikli iş gücü yetiştirmeyi hedefliyoruz. Gemi İnşaatı Programımızın temel amacı ise; sivil ve askeri gemilerin, teknelerin, diğer deniz taşıtlarının ve deniz yapılarının tasarımı, yapımı ve onarımından sorumlu olan profesyonel ara eleman ihtiyacını karşılamak olacak" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi Haber
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz Haber
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı Haber
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin Haber
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı Haber
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu Haber
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu
Çaresiz babanın feryadı yürek dağladı: Kızım 'baba korkuyorum bizi kurtarın' diye yalvardı
Çaresiz babanın feryadı yürek dağladı: Kızım 'baba korkuyorum bizi kurtarın' diye yalvardı
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar
Tekirdağ'da, tepki çeken Erbakan heykelinin CHP'li belediye döneminde yaptırıldığı ortaya çıktı
Tekirdağ'da, tepki çeken Erbakan heykelinin CHP'li belediye döneminde yaptırıldığı ortaya çıktı
İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyarken gençler oralı bile değil
İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyarken gençler oralı bile değil
Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı
Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı
Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı
Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı
20 yıllık esnaf, iş yerinin önündeki çardakta intihar etti
20 yıllık esnaf, iş yerinin önündeki çardakta intihar etti
Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar
Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar
Elektrik teline takılan uçurtmayı kurtarmak isterken akıma kapılan kızın son sözleri yürek dağladı
Elektrik teline takılan uçurtmayı kurtarmak isterken akıma kapılan kızın son sözleri yürek dağladı
Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Sokak ortasında bıçaklanan genç kaldırıldığı hastanede öldü
Sokak ortasında bıçaklanan genç kaldırıldığı hastanede öldü
İtalya'nın San Giovanni in Galdo köyü ücretsiz tatil kampanyası başlattı
İtalya'nın San Giovanni in Galdo köyü ücretsiz tatil kampanyası başlattı
Şaka yapan Maraş dondurmacısını polise şikayet etti
Şaka yapan Maraş dondurmacısını polise şikayet etti
Sırtındaki köpeğiyle selde mahsur kalan yaşlı kadını belediye ekipleri kurtardı
Sırtındaki köpeğiyle selde mahsur kalan yaşlı kadını belediye ekipleri kurtardı
Fenerbahçe yönetimi, VAR'da iptal edilen gol nedeniyle Fırat Aydınus'a tepki gösterdi
Fenerbahçe yönetimi, VAR'da iptal edilen gol nedeniyle Fırat Aydınus'a tepki gösterdi
Fenerbahçe'nin Mevlüt'le bulduğu gol VAR kararıyla iptal edildi
Fenerbahçe'nin Mevlüt'le bulduğu gol VAR kararıyla iptal edildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerini açıklarken verdiği yanlış bilgiyi düzeltti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerini açıklarken verdiği yanlış bilgiyi düzeltti
Rıdvan Dilmen'den çarpıcı iddia: Alper Ulusoy'un son yönettiği maçta 6 saniye kuralı en az 5 kez ihlal edilmediyse yorumculuğu bırakacağım
Rıdvan Dilmen'den çarpıcı iddia: Alper Ulusoy'un son yönettiği maçta 6 saniye kuralı en az 5 kez ihlal...
İstanbul'da maskesiz ve mesafesiz eğlence pes dedirtti
İstanbul'da maskesiz ve mesafesiz eğlence pes dedirtti
Karadeniz'de artan ayı nüfusu bölge halkını korkutuyor
Karadeniz'de artan ayı nüfusu bölge halkını korkutuyor
Şaka yapmak isteyen vatandaş, arkadaşını tinerle yaktı; talihsiz adam alev topuna döndü
Şaka yapmak isteyen vatandaş, arkadaşını tinerle yaktı; talihsiz adam alev topuna döndü
Prof. Dr. Ceyhan: Birinci dalgayı bitirmiş bir ülke yok, DSÖ tabiri yanlış kullanıyor
Prof. Dr. Ceyhan: Birinci dalgayı bitirmiş bir ülke yok, DSÖ tabiri yanlış kullanıyor
3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürülmesi olayının arkasından yasak aşk çıktı
3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürülmesi olayının arkasından yasak aşk çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Donald Trump Mustafa Şentop Berat Albayrak Mehmet Özhaseki
Magazin Alişan Cem Yılmaz Burcu Esmersoy Kerimcan Durmaz
Spor Ozan Tufan Deniz Türüç Fatih Terim Sergen Yalçın Tahir Karapınar
Daha Fazla Sel Bursa Kestel Ankara
Şu an buradasınız: Denizcilik Meslek Yüksekokulu eğitime başlıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.6.2020 17:14:35. #1.15#
title