Denizcilik Genel Müdürlüğü: "Ukrayna'da bekleyen 199 Türk personelin 26'sı tahliye edildi" - Haberler

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Denizcilik Genel Müdürlüğü: "Ukrayna'da bekleyen 199 Türk personelin 26'sı tahliye edildi"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Denizcilik Genel Müdürlüğü:

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Ukrayna'da bekleyen Türk sahipli veya işletenli 23 gemideki 199 personelde 26'sının tahliye edildiğini açıkladı.

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Ukrayna'da bekleyen Türk sahipli veya işletenli 23 gemideki 199 personelde 26'sının tahliye edildiğini açıkladı.

Denizlik Genel Müdürlüğü resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ukrayna'da bekleyen; Türk sahipli veya işletenli 23 gemideki 199 Türk personelin 26'sı tahliye edilmiş, 173 personelin tahliyesi için Dışişleri Bakanlığımız koordinesinde çalışmalar devam etmektedir. Limanlarımızdan, Rus limanlarına gemi trafiği ve liman operasyonları sürmektedir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Yerel

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