Denizcilik Genel Müdürlüğü: "Rus limanlarında bekleyen Türk sahipli/işletmecili gemilerden 6'sı daha limanlardan kalktı"

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Rus limanlarında bekleyen Türk sahipli/işletmecili gemilerden 6'sının daha limanlardan kalktığını açıkladı.

Denizcilik Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Rus limanlarında bekleyen Türk sahipli/işletmecili gemilerden 6'sı daha limanlardan kalktı. Kömür, demir filizi, buğday ve küspe-kepek taşıyan gemilerimizin 5'i ülkemize biri Romanya'ya seyre başladı. Kerch Boğazı trafiğe açılmış olup tüm gemilerimizin kalkış yapması bekleniyor" denildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel