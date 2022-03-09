Denizcilik Genel Müdürlüğü: "Rus limanlarında bekleyen Türk sahipli/işletmecili gemilerden 6'sı daha limanlardan kalktı" - Haberler

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Denizcilik Genel Müdürlüğü: "Rus limanlarında bekleyen Türk sahipli/işletmecili gemilerden 6'sı daha limanlardan kalktı"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Denizcilik Genel Müdürlüğü:

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Rus limanlarında bekleyen Türk sahipli/işletmecili gemilerden 6'sının daha limanlardan kalktığını açıkladı.

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Rus limanlarında bekleyen Türk sahipli/işletmecili gemilerden 6'sının daha limanlardan kalktığını açıkladı.

Denizcilik Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Rus limanlarında bekleyen Türk sahipli/işletmecili gemilerden 6'sı daha limanlardan kalktı. Kömür, demir filizi, buğday ve küspe-kepek taşıyan gemilerimizin 5'i ülkemize biri Romanya'ya seyre başladı. Kerch Boğazı trafiğe açılmış olup tüm gemilerimizin kalkış yapması bekleniyor" denildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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