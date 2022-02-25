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Denizcilik Genel Müdürlüğü: "Odessa açıklarında Marshall Adaları bayraklı Türk sahipli Yasa Jüpiter gemisine bomba isabet ettiği bilgisi üzerine...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Denizcilik Genel Müdürlüğü:

Denizcilik Genel Müdürlüğü: "Odessa açıklarında Marshall Adaları bayraklı Türk sahipli Yasa Jüpiter gemisine bomba isabet ettiği bilgisi üzerine yapılan görüşmede geminin yardım talebi olmadığı, Romanya kara sularına intikal halinde olduğu, can kaybı olmadığı ve güvende olduğu öğrenilmiştir.

Denizcilik Genel Müdürlüğü: "Odessa açıklarında Marshall Adaları bayraklı Türk sahipli Yasa Jüpiter gemisine bomba isabet ettiği bilgisi üzerine yapılan görüşmede geminin yardım talebi olmadığı, Romanya kara sularına intikal halinde olduğu, can kaybı olmadığı ve güvende olduğu öğrenilmiştir." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Marshall Adaları, Denizcilik, Jüpiter, Türk, 3. Sayfa, Haberler

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