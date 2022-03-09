Denizcilik Genel Müdürlüğü: Ayçiçeği yağı yüklü geminin 15 Mart'ta Mersin'e ulaşması bekleniyor

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Rusya'nın Yeisk Limanı'nda bekleyen 6 bin 99 ton ayçiçeği yağı yüklü geminin seyre başladığını ve 15 Mart'ta Mersin'de olmasının beklendiğini bildirdi.

Kurum, Twitter hesabından, ayçiçeği yağı yüklü gemilerle ilgili paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, Rusya'nın Yeisk Limanı'nda bekleyen 6 bin 99 ton ayçiçeği yağı yüklü geminin Kerch kanalını geçerek seyre başladığı ve 15 Mart'ta Mersin'de olmasının beklendiği ifade edildi.

Ayçiçeği yağı yüklü diğer 3 geminin ise Rostov Limanı'ndan kalkış yaptıkları ve 17 Mart'ta yurda varmalarının planlandığı kaydedildi.