Denizcilik Genel Müdürlüğü: "2021 yılı Şubat ayında limanlarımızda elleçlenen konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5 artarak 967...
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Denizcilik Genel Müdürlüğü: "2021 yılı Şubat ayında limanlarımızda elleçlenen konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5 artarak 967...

13.03.2021 14:13 | Son Güncelleme: 13.03.2021 14:24
Denizcilik Genel Müdürlüğü:

Denizcilik Genel Müdürlüğü: "2021 yılı Şubat ayında limanlarımızda elleçlenen konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5 artarak 967 bin 149 TEU olarak gerçekleşti.

Denizcilik Genel Müdürlüğü: "2021 yılı Şubat ayında limanlarımızda elleçlenen konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5 artarak 967 bin 149 TEU olarak gerçekleşti." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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