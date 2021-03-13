Denizcilik Genel Müdürlüğü: "2021 yılı Şubat ayında limanlarımızda elleçlenen konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5 artarak 967...
13.03.2021 14:13 | Son Güncelleme: 13.03.2021 14:24
Denizcilik Genel Müdürlüğü: "2021 yılı Şubat ayında limanlarımızda elleçlenen konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5 artarak 967 bin 149 TEU olarak gerçekleşti.
Denizcilik Genel Müdürlüğü: "2021 yılı Şubat ayında limanlarımızda elleçlenen konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5 artarak 967 bin 149 TEU olarak gerçekleşti." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı