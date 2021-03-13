Denizcilik Genel Müdürlüğü: "2021 yılı Şubat ayında limanlarımızda elleçlenen konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5 artarak 967...

Denizcilik Genel Müdürlüğü: "2021 yılı Şubat ayında limanlarımızda elleçlenen konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5 artarak 967 bin 149 TEU olarak gerçekleşti.