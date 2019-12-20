Denizcilik fotoğrafları TEGV'li çocukların geleceğine umut olacak

20.12.2019 14:57 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:57

Amatör denizciliğin duayenlerinden Turgay Noyan'ın yerli ve yabancı yelken yarışlarında çektiği fotoğraflardan oluşan ve TEGV yararına düzenlenecek fotoğraf sergisi 23 Aralık'ta İstanbul Deniz Müzesi'nde 10:00 - 18:00 saatleri arasında gezilebilecek.

Yazarlığı, gazeteciliği ve denizciliğinin yanı sıra yıllarca spor fotoğrafçılığı da yapan Turgay Noyan'ın sergileyeceği fotoğraflar, ağırlıklı olarak Türkiye'deki yelken yarışlarında çektiği karelerden oluşuyor.

Zeugma Lions Kulübü'nün organize ettiği fotoğraf sergisinden elde edilen gelir, TEGV'li çocukların nitelikli eğitimi için kullanılacak.

Kaynak: Bültenler