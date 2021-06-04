Denizciler Yurdu Foça - 4 Haziran 2021
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Denizciler Yurdu Foça - 4 Haziran 2021

Denizciler Yurdu Foça - 4 Haziran 2021
Habermetre - Haberler | Toplum

DENİZCİLER YURDU FOÇATürkiye Yelken Federasyonu (TYF) Başkanı Özlem Akdurak, İcra Kurulu Üyesi Hakan Yenigün ve İzmir İl Temsilcisi Volkan Timurşah, Foça Yelken ihtisas Kulübü'nü (FYİK) ve Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ü ziyaret etti.

DENİZCİLER YURDU FOÇA

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Başkanı Özlem Akdurak, İcra Kurulu Üyesi Hakan Yenigün ve İzmir İl Temsilcisi Volkan Timurşah, Foça Yelken ihtisas Kulübü'nü (FYİK) ve Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ü ziyaret etti.

FYİK sporcu velisi Murat Şener ve Antrenör Emrah Taşlı, TYF'ye ve Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'e faaliyet sunumu gerçekleştirdi. Türkiye'nin en başarılı kulüplerinden biri olan FYİK'i tebrik eden TYF Başkanı Özlem Akdurak; Başkan Fatih Gürbüz'e, yelken sporuna desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Başkan Fatih Gürbüz; "Geçmişi birçok başarılarla dolu, milli sporcular yetiştirmiş FYİK ailesini yürekten kutluyorum. Değerli Başkan Özlem Akdurak ve TYF yönetimine, ülkemiz yelken sporunun gelişimi için verdikleri büyük emek dolayısı ile teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Foça Belediyesi olarak, yelken sporuna ve sporcu gençlerimize elimizden gelen desteği vermeye devam etmekten büyük memnuniyet ve onur duyuyoruz. "dedi.

FYİK Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Çınarlı ve Başkan Yardımcısı Hakan Barçın'da iki başkana çok teşekkür ettiler.

Kaynak: Habermetre

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