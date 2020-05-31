HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Denizciler turizm sezonundan ümitli

Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, sezon hazırlıklarını tamamladıklarını, deniz turizminin yaratacağı katma değerin bu sezon çok daha iyi anlaşılacağına inandığını bildirdi.

Denizciler turizm sezonundan ümitli
31.05.2020 14:41 | Son Güncelleme: 31.05.2020 14:41

Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, sezon hazırlıklarını tamamladıklarını, deniz turizminin yaratacağı katma değerin bu sezon çok daha iyi anlaşılacağına inandığını bildirdi.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ticari yat ve ilkel yapılı ahşap gemilerden sonra günübirlik gezi teknelerine, Ege adaları ile Türk limanları arasındaki uluslararası yolcu taşımacılığına ve sportif su altı ve su üstü faaliyetlere yönelik tüm kısıtlamaların yarından itibaren kaldırılacağını hatırlattı.

Deniz turizmi sektörüne bereketli bir sezon dileyen Yusuf Öztürk, şunları kaydetti:

"Alınan tedbirler kapsamında daha sonra belirlenecek bir tarihe kadar gezi tekneleri yarı yolcu kapasitesi ile çalışacaklar. Bu sezon tatil yapmak isteyenler, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle daha izole bir turizmi tercih edecekler. Şimdiden hatırı sayılır bir talep gören Mavi Yolculuk'un, ticari teknelere ve marinalara ihtiyaç duydukları hareketi kazandıracağını düşünüyoruz. 2019 rakamlarıyla ekonomiye katkısı 7 milyar dolar olarak hesaplanan deniz turizminin yaratacağı katma değerin, bu turizm sezonunda çok daha önem kazanacağına inanıyoruz."

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun turizm sezonu için girişimlerini hatırlatan Öztürk, "Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, Dışişleri Bakanlığı ile Türkiye'ye en çok misafir gönderen 70 ülkeye gönderdiği niyet mektupları ve yapılan ikili görüşmeler çok kıymetli. Yurt dışında Türkiye'nin tanıtımının etkin şekilde devam ettiğini görmekten mutluyuz. Türkiye, dünya turizmi için bir hazine. Sağlıklı, izole bir tatil, doğa, deniz, kum, güneş, tarih isteyen yurt dışından misafirlerimizin adresleri Türkiye olacaktır. 10 Haziran'da dış hat uçuşların başlaması ile beraber Ege ve Akdeniz kıyılarımız hareketlenecek. Bu noktada doğrudan uçuşlar çok önemli. Türk Hava Yolları ve özel uçak firmalarının yurt dışından doğrudan uçuşları artırarak, İzmir'i önemli bir aktarma merkezi yapmalarını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen alacak Ekonomi
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen alacak
Yusufeli Barajı tamamlandığında milli bütçeye yıllık 1,5 milyar TL katkı sağlayacak Ekonomi
Yusufeli Barajı tamamlandığında milli bütçeye yıllık 1,5 milyar TL katkı sağlayacak
Adalar'a giriş çıkış yasağı 1 Haziran'da sona eriyor Ekonomi
Adalar'a giriş çıkış yasağı 1 Haziran'da sona eriyor
Türkiye'de tiryakiler 2019 yılında sigaraya 78 milyar lira ödedi Ekonomi
Türkiye'de tiryakiler 2019 yılında sigaraya 78 milyar lira ödedi
Yargıtay, ücreti ödenmeyen işçinin istifa etmesi halinde tazminat alabileceğine hükmetti Ekonomi
Yargıtay, ücreti ödenmeyen işçinin istifa etmesi halinde tazminat alabileceğine hükmetti
Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu Ekonomi
Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu
İlk olarak 56 yıl önce üretilen prenses tatlısı Sinop'un simgesi oldu
İlk olarak 56 yıl önce üretilen prenses tatlısı Sinop'un simgesi oldu
Dünyanın en lezzetli peynirlerinden olan Karaman'ın Divle obruk peyniri Fransızların tahtını elinden aldı
Dünyanın en lezzetli peynirlerinden olan Karaman'ın Divle obruk peyniri Fransızların tahtını elinden aldı
İsviçre'de koronavirüsten etkilenenlere verilecek yardım paketleri için metrelerce kuyruk oluştu
İsviçre'de koronavirüsten etkilenenlere verilecek yardım paketleri için metrelerce kuyruk oluştu
Son dakika: THY ve Pegasus 1 Haziran'da uçuşlara yeniden başlıyor
Son dakika: THY ve Pegasus 1 Haziran'da uçuşlara yeniden başlıyor
Mars ve Ay'a insan göndermek için üretilen roket test sırasında patladı! O anlar kamerada
Mars ve Ay'a insan göndermek için üretilen roket test sırasında patladı! O anlar kamerada
Son Dakika: 1 Haziran'da açılacak kahvehanelerde; iskambil, okey, tavla oynanamayacak
Son Dakika: 1 Haziran'da açılacak kahvehanelerde; iskambil, okey, tavla oynanamayacak
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, 1 Haziran'da açılacak lokanta, restoran, kafe gibi iş yerleri ile ilgili yeni genelge yayınladı
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, 1 Haziran'da açılacak lokanta, restoran, kafe gibi iş yerleri ile ilgili yeni...
1 Haziran'da açılacak olan tarihi Kapalıçarşı dezenfekte edildi
1 Haziran'da açılacak olan tarihi Kapalıçarşı dezenfekte edildi
1 Haziran'da açılacak spor salonlarıyla ilgili normalleşme detayları belli oldu
1 Haziran'da açılacak spor salonlarıyla ilgili normalleşme detayları belli oldu
THY uçaklarında ikramlar kutu halinde dağıtılacak, çay ve kahve servisi yapılmayacak
THY uçaklarında ikramlar kutu halinde dağıtılacak, çay ve kahve servisi yapılmayacak
BDDK'dan bankalara kredi kolaylığı! KOBİ'ler, ihracatçılar ve yatırım projeleri desteklenecek
BDDK'dan bankalara kredi kolaylığı! KOBİ'ler, ihracatçılar ve yatırım projeleri desteklenecek
İngiltere'de Nisan ayında sadece 197 otomobil üretildi
İngiltere'de Nisan ayında sadece 197 otomobil üretildi
Son Dakika: BDDK, müşteri şikayetleri üzerine 18 bankaya toplam 102,1 milyon TL idari para cezası kesti
Son Dakika: BDDK, müşteri şikayetleri üzerine 18 bankaya toplam 102,1 milyon TL idari para cezası kesti
Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi
Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi
Otomotiv devi Renault, tasarruf yapmak için 15 bin kişiyi işten çıkaracak
Otomotiv devi Renault, tasarruf yapmak için 15 bin kişiyi işten çıkaracak
Çorumlu çiftçinin bulduğu Türkiye'nin üçüncü büyük gök taşı satışa çıkarıldı
Çorumlu çiftçinin bulduğu Türkiye'nin üçüncü büyük gök taşı satışa çıkarıldı
Vatandaşın cebi rahatlayacak! Kamu bankaları bugün 3'lü kredi paketi açıklayacak
Vatandaşın cebi rahatlayacak! Kamu bankaları bugün 3'lü kredi paketi açıklayacak
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Son Dakika: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyüdü
Son Dakika: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyüdü
Normalleşme süreciyle birlikte İstanbul'da eczanelerin de çalışma saatleri değişti
Normalleşme süreciyle birlikte İstanbul'da eczanelerin de çalışma saatleri değişti
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Altın alımına getirilen yüzde 1'lik vergi kuyumcudan yapılan alışverişi kapsamıyor
Altın alımına getirilen yüzde 1'lik vergi kuyumcudan yapılan alışverişi kapsamıyor
Poyraz nedeniyle narenciye ağaçlarındaki meyveler döküldü, fiyatlar bu yıl cep yakacak
Poyraz nedeniyle narenciye ağaçlarındaki meyveler döküldü, fiyatlar bu yıl cep yakacak
Kilosu 5 bin lirayı bulunca arıcılar propolis üretimine yöneldi
Kilosu 5 bin lirayı bulunca arıcılar propolis üretimine yöneldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Hulusi Akar Naci Bostancı Adnan Menderes Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Ayça Varlıer Acun Ilıcalı Hatice Çarpar
Spor Metin Oktay İlhan Cavcav Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas
Daha Fazla Şehit Haziran Minnesota Diyarbakır
Şu an buradasınız: Denizciler turizm sezonundan ümitli - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.5.2020 14:44:09. #1.14#
title