Denizciler gemilerde hapis Alman gemi şirketlerinde çalışan yaklaşık 100.000 denizci şu an ticari gemilerde hapis durumda.

Alman gemi şirketlerinde çalışan yaklaşık 100.000 denizci şu an ticari gemilerde hapis durumda. Korona krizi nedeniyle, mürettebat değişikliğine izin verilmiyor. Denizciler, ailelerinden uzakta ve hak ettikleri tatil ya da dinlenme günleri olmaksızın, sürekli hizmetteler. Limanlarda bile, denizcilerin karaya çıkıp mola vermelerine izin verilmiyor, sert karantina tedbirleri uygulanıyor.