Denizci, Kanal İstanbul için temkinli

02.01.2020 07:58 | Son Güncelleme: 02.01.2020 07:58

Kanal İstanbul'u DÜNYA'ya değerlendiren denizcilik uzmanları, hem sektör hem de ülke ekonomisi açısından böyle bir projeye şu anda ihtiyaç olmadığı, hatta deniz taşımacılığı için bazı riskler taşıdığı görüşünde birleşiyor.