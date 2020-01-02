Haberler » Ekonomi » Denizci, Kanal İstanbul için temkinli - Ekonomi

Denizci, Kanal İstanbul için temkinli

Kanal İstanbul'u DÜNYA'ya değerlendiren denizcilik uzmanları, hem sektör hem de ülke ekonomisi açısından böyle bir projeye şu anda ihtiyaç olmadığı, hatta deniz taşımacılığı için bazı riskler taşıdığı görüşünde birleşiyor.

02.01.2020 07:58 | Son Güncelleme: 02.01.2020 07:58
Denizci, Kanal İstanbul için temkinli

Kanal 'u DÜNYA'ya değerlendiren uzmanları, hem sektör hem de ülke ekonomisi açısından böyle bir projeye şu anda ihtiyaç olmadığı, hatta deniz taşımacılığı için bazı riskler taşıdığı görüşünde birleşiyor.

Kaynak: Dunya.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler