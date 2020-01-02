Denizci, Kanal İstanbul için temkinli
Kanal İstanbul'u DÜNYA'ya değerlendiren denizcilik uzmanları, hem sektör hem de ülke ekonomisi açısından böyle bir projeye şu anda ihtiyaç olmadığı, hatta deniz taşımacılığı için bazı riskler taşıdığı görüşünde birleşiyor.
02.01.2020 07:58 | Son Güncelleme: 02.01.2020 07:58
Kanal İstanbul'u DÜNYA'ya değerlendiren denizcilik uzmanları, hem sektör hem de ülke ekonomisi açısından böyle bir projeye şu anda ihtiyaç olmadığı, hatta deniz taşımacılığı için bazı riskler taşıdığı görüşünde birleşiyor.
Kaynak: Dunya.com