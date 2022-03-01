DenizBank, yurt dışındaki Türk vatandaşları için Yuvam Hesabı hizmeti sunuyor

DenizBank, Türk vatandaşı olup yurt dışında yaşayan müşterileri için, döviz cinsinden birikimleri kur güvencesi ile Türk lirasına çevirerek ilave faiz getirisi sağlayan Yuvam Hesap ürününü hayata geçirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yuvam Hesap için stopaj oranı sıfır olarak belirlenirken; müşteriler, bankanın sunduğu yüzde 17 faiz getirisinin yanında, birikimlerini kur değişimine karşı da koruyabiliyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından başlatılan, döviz tevdiat hesaplarının TL'ye dönüşümünü desteklemeye yönelik uygulamalar kapsamında DenizBank, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için yeni mevduat ürününü hayata geçirdi.

Yuvam Hesap, yurt dışında yerleşik müşterilerin dolar, avro ve sterlin mevduatlarının DenizBank'a transfer edilip, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kurları üzerinden Türk lirasına çevrilmesiyle, 3 aydan başlayan vade seçenekleriyle açılıyor.

Yurt dışında oturma veya çalışma izni bulunan veya adres kayıt sisteminde yerleşim yeri bilgisi olarak yurt dışı adresi kayıtlı olan, 18 yaşından büyük Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Mavi Kart sahibi müşteriler bu hizmetten yararlanabiliyor. Hesap açılışı için üst veya alt limit bulunmuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizBank Bireysel ve Özel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Özark, DenizBank olarak halihazırda yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik gurbetçi kampanyasını düzenli olarak yürütmekte olduklarını belirtti.

Özark, şunları kaydetti:

"Yuvam hesap ile döviz birikimlerini güvenceli ve kazançlı bir sistemle Türk lirasına çeviriyor, onları kur değişimlerine karşı korurken, aynı zamanda TL faiz oranı kazanmalarını da garanti altına alıyoruz. DenizBank olarak ilk günden bu yana, sürdürülebilir ve sorumlu bankacılık ilkesiyle hareket ettik.

Müşterilerimizin kazancının yanında, ülkemizin ve ekonomimizin geleceğini de gözettik. Birikimlerini ülkemizde değerlendirmek isteyen, yurt dışında yerleşik vatandaşlarımızın kazanabileceği, aynı zamanda ülkemizin tasarruf hacminin yükselmesine de katkı sunacak bu ürünü hayata geçirmekten büyük mutluluk duyuyoruz."