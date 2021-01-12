DenizBank, Türk edebiyatının sesli öykülerini ücretsiz dijital erişime açtı

DenizBank'ın kültür ve sanat alanındaki faaliyetlerini yürüten iştiraki DenizKültür, hikaye anlatıcılığının Türkiye'deki gelişimini belgeleyen sesli edebiyat eserlerini dijital kanallarına taşıyarak ücretsiz erişime açtı.

DenizBank'tan yapılan açıklamaya göre, ilki 2007, ikincisi 2009'da hazırlanan "Öyküler 'SES'leniyor" çalışması, tiyatro oyuncuları ve seslendirme sanatçıları tarafından seslendirilen Türk edebiyatındaki 200 öyküden oluşuyor.

Her biri özgün bestelenmiş müzikler ve ses tasarımları eşliğinde anlatılan öykülerden oluşan antolojide, Dede Korkut'tan Aziz Nesin'e kadar Türk edebiyatına önemli eserler kazandırmış yazarların eserleri bulunuyor.

DenizBank YouTube kanalında ve "www.oykulersesleniyor.com" adresinde edebiyatseverlerle buluşan sesli öyküler arasında, Müşfik Kenter'in seslendirdiği Sabahattin Ali'ye ait "Hanende Melek", Rüştü Asyalı'nın seslendirdiği Aziz Nesin'e ait "Kambur Sabri'nin Radyosu", Yetkin Dikinciler'in seslendirdiği Başar Başarır'a ait "Sanki Bütün Dünya Buna Bağlıymış Gibi", Tülay Bursa'nın seslendirdiği Selma Fındıklı'ya ait "Kuş Kanadı Kalem Olsa" ve daha onlarcası yer alıyor.

"Başlı başına sanat hazinesi olan projenin herkese ulaşmasını arzu ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, 13 yıl önce mevcut kültür sanat ürünlerinden farklı olan, içeriği ve kapsamıyla kalıcı bir çalışma için yola koyulduklarını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Kültür ve sanat ile gönül bağımız kurulduğumuz ilk döneme dayanıyor. Çünkü hayata iz bırakmanın yolunun, kültür ve sanattan geçtiğine inanıyoruz. DenizKültür, seçkin öykülerimizin ve hikaye anlatıcılığının dijital ortamda milyonlar için erişilebilir olması için önemli bir inisiyatif aldı. Bu özel çalışmayı dijital platforma taşıyarak etki alanını genişletmeyi, Türk edebiyatının lezzetine çok daha fazla insanımızın varmasını arzu ediyoruz. DenizBank olarak, türünün ilk örneği olan projemiz ile değerli üstatlarımızın isimlerinin nesiller boyu anılmasına ve elbette edebiyata ilginin artmasına biraz da olsa katkı yapabilirsek, ne mutlu bize."

Birbirinden zengin içeriğe sahip hikayeler, DenizBank Youtube kanalından ve "www.oykulersesleniyor.com" adresinden dinlenebilir.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz