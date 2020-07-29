Denizbank'tan Süt Üreticileri Birliği üyelerine kredi Balıkesir Karesi ve Altıeylül İlçeleri Süt Üreticileri Birliği ile Denizbank arasında düşük faizli ve uzun vadeli kredi protokolü imzalandı.

Balıkesir Karesi ve Altıeylül İlçeleri Süt Üreticileri Birliği ile Denizbank arasında düşük faizli ve uzun vadeli kredi protokolü imzalandı.

Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre, üyelerin karlılığını artırmak ve üretim istikrarını sağlamak amacıyla hazırlanan protokolde, üreticiye 0,89 faiz oranı ile aylık veya üçer aylık taksitler şeklinde, 25 bin liraya kadar tek kefil, 50 bin liraya kadar iki kefil, 100 bin lira ve üzeri için de iki kefil ve ipotek karşılığında 60 aya kadar vade imkanları sağlandı.

Birlik Başkanı Cihat Şimşek ile Denizbank Akıncılar Şubesi Şube Müdürü Halil Erdem, Süt Üreticileri Birliği binasında düzenlenen törenle protokolü imzaladı.

Şimşek, imzalanan protokolle, üreticilerin ekonomik kayba uğramadan tarımsal ve hayvansal üretim dengesi kurmasının hedeflendiğini bildirdi.

Kaynak: AA