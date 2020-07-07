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DenizBank'tan MTV ödemelerinde DenizKartım uygulamasına özel 6 taksit

DenizBank, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerini DenizBonus Bireysel ve Business Kredi Kartları ile "DenizKartım" uygulamasından gerçekleştirecek müşterilerine, faizsiz ve ücretsiz 6 taksit fırsatı sunuyor.

DenizBank'tan MTV ödemelerinde DenizKartım uygulamasına özel 6 taksit
07.07.2020 10:13 | Son Güncelleme: 07.07.2020 10:13

DenizBank, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerini DenizBonus Bireysel ve Business Kredi Kartları ile "DenizKartım" uygulamasından gerçekleştirecek müşterilerine, faizsiz ve ücretsiz 6 taksit fırsatı sunuyor.

DenizBank'ın açıklamasına göre, banka, yenilikçi çalışmalarıyla müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Bankanın bu kapsamda hayata geçirdiği kampanya, 1 Temmuz-4 Ağustos'ta MTV ve trafik para cezası ödemelerini DenizBonus Bireysel Kredi Kartları ve Business Kredi Kartları ile DenizKartım uygulamasından gerçekleştirecek kullanıcılara 6 taksit fırsatı; bankanın diğer kanalları aracılığıyla ödeyecek müşterilerine ise ücretsiz ve faizsiz 3 taksit imkanı sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizBank Ödeme Sistemleri ve Şube Dışı Kanallar Grubu Genel Müdür Yardımcısı Ayşenur Hıçkıran, hayata geçirdikleri kampanya ile müşterilerine yenilikçi çözümler sunmayı hedeflediklerini bildirdi.

Gerçek ihtiyaçlarından yola çıktıkları müşterilerin hayatlarını kolaylaştırmak hedefiyle tüm kanallardan yeni hizmet modelleri üretmek amacıyla çalışmaları sürdürdüklerini aktaran Hıçkıran, müşterilerin kartla ilgili gerek borç ödeme gibi işlemlerini gerçekleştirebileceği gerekse de kendilerine özel kampanyaları takip edebileceği DenizKartım uygulamasının dijital dönüşümlerinin merkezinde yer aldığını anlattı.

Hıçkıran, "Dijital çözümlerin gitgide önem kazandığı bu dönemde yenilenen DenizKartım uygulamamızla birlikte, müşteri memnuniyetine odaklı hizmetler ve kampanyalar ile kart pazarındaki etkinliğimizi artırmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

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