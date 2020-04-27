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DenizBank'tan Kovid-19 ile mücadele eden KOBİ'lere Nefes Kredisi

DenizBank, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerinin sınırlanmasına katkı sunmak amacıyla, Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan, Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında, KOBİ'lere düşük faizli kredi sağlamak...

DenizBank'tan Kovid-19 ile mücadele eden KOBİ'lere Nefes Kredisi
27.04.2020 15:04 | Son Güncelleme: 27.04.2020 15:04

DenizBank, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerinin sınırlanmasına katkı sunmak amacıyla, Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan, Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında, KOBİ'lere düşük faizli kredi sağlamak için hayata geçirilen "TOBB Nefes Kredisi" projesinde katılımcı banka olarak yer aldı.

Denizbank'tan yapılan açıklamaya göre, TOBB ve KGF ile yapılan iş birliği kapsamında; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne bağlı oda ve borsa üyesi olan KOBİ'lere özel, 2020 yılında 6 ila 8 ay süreyle anapara ve faiz ödemesiz, 2021 yılında ise aylık ödemeli 12 eşit taksitli ve yüzde 7,5 yıllık faiz oranıyla Nefes Kredisi sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, ekonomiyi ayakta tutan, istihdamın, üretimin, ihracatın yükünü sırtlayan KOBİ'lerin yanındaki güç olmayı sürdüreceklerini belirterek, "Piyasa faiz oranlarının altında gerçekleştirilen tüm projelerde hep ön safta yer aldık. KOBİ'lerimiz, koronavirüs ile mücadelenin zirveye çıktığı bu hassas dönemde ülkemiz için büyük fedakarlıkta bulunarak kepenklerini gönüllü olarak kapattı. Birçok tezgah, dükkan, fabrika uzun süredir faaliyet gösteremiyor. Onlar üzerine düşeni yaptı, şimdi bu toprakların ürettikleri ile ekmeklerini kazanan bizler de; üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Ateş, bugüne kadar özellikle KOBİ'lere ve küçük esnafa sunduğu desteklerle, Türkiye'de sürdürülebilir kalkınma ve sosyal dengenin oluşturulması yönünde önemli misyon üstlenmiş bir kurum olduklarını kaydederek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu değerli mirastan aldığımız güçle, yeniden önemli inisiyatif üstlenerek TOBB ve KGF desteği ile, yıllık yüzde 7,5 faiz oranlı ve üst limiti 50 bin ve 100 bin TL arasında değişen 'TOBB Nefes Kredisi'ni hayata geçiren banka konumunda yer alıyoruz. Yağmurlu havada şemsiyeyi kapatmıyor, 2020 yılında bir kez daha KOBİ'lerimizin yanında olmaktan gurur duyuyoruz. 2017 yılında KOBİ'lerimize düşük faiz imkanı tanıdığımız ilk Nefes Kredisi projesi önümüze geldiğinde, hiç tereddüt etmeden tek özel banka olarak yerimizi aldık; devrim niteliğindeki bu iş için taşın altına elimizi koyarak toplam 12 bin KOBİ'ye, 1,1 milyar TL kredi kullandırdık. 2018 yılında da, piyasada mevduat faiz oranı yüzde 15'e yakın, kredi faiz oranları ise yüzde 17-18'ler civarında iken, aylık yüzde 0,99 faizli kredi imkanı ile KOBİ'lere nefes aldırmak üzere yeniden bir araya geldik. Toplam 1,3 milyonun üzerinde işletmenin üye olduğu TOBB, Hazine Müsteşarlığımız ve Kredi Garanti Fonu'nun desteği sayesinde 4 banka ve 2 katılım bankası güçlerimizi birleştirdik, kamu bankalarının yanında yine tek özel banka olarak yerimizi aldık. Bu projede de toplam 8 bin KOBİ'ye, 1,2 milyar TL kredi kullandırdık. Şimdi ise; üçüncüsü tesis edilen Nefes Kredisi projesinde, 3 milyar TL tutarında krediyi gerçek ihtiyaç sahibi KOBİ'lerimize aktarmak için var gücümüzle çalışacağız."

Kaynak: AA

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Ekonomi Manşet

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