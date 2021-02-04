DenizBank'tan, "Kolay Adres" tanımlayana MobilDeniz'de masrafsız para transferi

DenizBank, cep telefonu veya TCKN bilgilerini Kolay Adres olarak tanımlayan müşterilerine tüm para transferlerini yıl boyunca MobilDeniz'den masrafsız yapabilme imkanı sunuyor.

DenizBank, cep telefonu veya TCKN bilgilerini Kolay Adres olarak tanımlayan müşterilerine tüm para transferlerini yıl boyunca MobilDeniz'den masrafsız yapabilme imkanı sunuyor.

DenizBank'tan yapılan açıklamaya göre, kampanya bugün uygulamaya alındı.

Kampanya ile Kolay Adres tanımlamalarını MobilDeniz, DenizBank şube ve ATM'leri, internet bankacılığı ya da iletişim merkezi üzerinden yapan müşteriler, yıl sonuna kadar tüm para transferlerini MobilDeniz üzerinden diledikleri zaman masrafsız ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilecekler.

Şahıs firması sahibi müşteriler vergi kimlik numarasını tanımlayarak da kampanyadan yararlanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizBank Dijital Dönüşüm, CRM ve Değişim Yönetimi Grubu Genel Müdür Yardımcısı Umut Özdoğan, bankacılık hizmetlerinin banka dışına taşındığı dijitalleşme döneminde müşterilerinin bankacılık işlemlerini en konforlu şekilde yapabilmeleri hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

Fiziksel cihazların ve ortamların devre dışı kaldığı dijitalleşme döneminde ürün ve hizmetlerini, müşterilerin günlük hayatında rahatça ve kolaylıkla kullanabilmesi hedefiyle tasarladıklarını belirten Özdoğan, şunları kaydetti:

"İnsanlarımızın değişen alışkanlıklarını doğru okuyarak, hizmet yelpazemizi bu yönde genişletiyoruz. Bu çerçevede, TCMB'nin sahipliğinde hayata geçirilen Kolay Adresleme Sistemi'ni ve 7/24 anlık ödeme sistemi FAST'i MobilDeniz kanalımıza entegre ederek, müşterilerimize IBAN numarasına ihtiyaç duymadan, zaman sınırı olmadan, hızlı, kolay ve güvenli işlem yapma imkanını ilk günden bu yana sunmaya devam ediyoruz.

Aynı anlayışla, DenizBank olarak Kolay Adres tanımlaması yapan müşterilerimizin, tüm para transferlerini yıl boyunca MobilDeniz'den masrafsız yapabilecekleri kampanyamızı hayata geçirdik. 'Nasıl daha basit ama daha etkili olabiliriz?' sorusu üzerinden ihtiyaçları karşılayacak hizmet modellerine odaklanmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu