DenizBank'tan Edirne'de esnafa avantaj desteği
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DenizBank'tan Edirne'de esnafa avantaj desteği

09.03.2021 15:29 | Son Güncelleme: 09.03.2021 15:32
DenizBank'tan Edirne'de esnafa avantaj desteği

DenizBank ile Edirne Esnaf ve Sanatkarları Birliği Odası esnafa avantaj desteği sağlayan iş birliği protokolü imzaladı.

DenizBank ile Edirne Esnaf ve Sanatkarları Birliği Odası esnafa avantaj desteği sağlayan iş birliği protokolü imzaladı.

DenizBank'tan yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen DenizBank Edirne Şube Müdürü Tayfun Güç, günün ihtiyaç ve gerekliliklerine uygun ürün ve çalışmalar ile öncelikli gayelerinin, esnafın hayatını kolaylaştıracak adımlar atabilmek olduğunu belirtti.

Güç, şunları kaydetti:

"Edirne Esnaf ve Sanatkarları Birliği Odası ile yapılan işbirliği kapsamında oda üyelerine 3 ay ödemeli taksitli ticari kredi avantajı, bonus business kart ile sıfır faizli nakit avans fırsatı ve uygun komisyon oranlı POS imkanı sunuyoruz. Sektörel uzmanlığımızdan aldığımız güçle müşterilerimizi yeni kredi modellerimiz, ürün ve hizmetlerimiz ile tanıştırmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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