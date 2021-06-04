DenizBank'tan 410 milyon dolarlık yeni sendikasyon kredisi
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DenizBank'tan 410 milyon dolarlık yeni sendikasyon kredisi

DenizBank'tan 410 milyon dolarlık yeni sendikasyon kredisi
Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak - Haberler | Güncel

DenizBank, 410 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi temin ettiğini bildirdi.

DenizBank, 410 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi temin ettiğini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, DenizBank, dolar, avro ve Çin yuanı para birimlerinde 1 yıl vadeli toplam 410 milyon dolar tutarındaki sendikasyon kredisi ile ülke ekonomisine temin ettiği taze finansman kaynaklarına bir yenisini daha ekledi.

Çin yuanı dilimi içeren ilk Türk banka sendikasyonu olması açısından da önem taşıyan kredi, turizm, gemicilik, ihracata yönelik sanayi ve tarım başta olmak üzere müşterilerin dış ticaret işlemlerinin finansmanında kullandırılacak.

Emirates NBD Bank PJSC'nin aracı banka olduğu işlem, Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Emirates NBD Capital Limited ve ICBC Turkey Bank A.Ş. koordinatörlüğünde gerçekleşti. İşlemin ardından DenizBank'ın sendikasyon kredilerinin büyüklüğü 1,3 milyar dolara ulaştı.

Çin yuanı dilimi içeren ilk Türk banka sendikasyonu

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, banka olarak Türkiye'nin geleceğine hizmeti esas sorumlulukları olarak gördüklerini, ekonomiye katkı sağlayacak yeni kaynağı Türkiye'ye getirmekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel çapta yarattığı zorlu koşullara karşın seküritizasyon, sendikasyon ve diğer işlemlerle yılın ilk altı ayında toplamda 1 milyar dolar taze kaynağı uluslararası piyasalardan temin edebilmenin, DenizBank, sektör ve ülke ekonomisinin gücünü ortaya koyması bakımından gurur verici olduğunu vurgulayan Ateş, şunları kaydetti:

"Bu sendikasyonumuzun öne çıkan bir özelliği de; Çin yuanı cinsinden dilime sahip olması. Ülkemizde bir sendikasyon işleminde bu ilk kez gerçekleşiyor. Müşterilerimize farklı coğrafyalarda çözüm ortağı olmak ve dış ticaret finansmanı ihtiyaçlarına destek olmak uzun yıllardır önceliklerimiz arasında. Aynı desteği, Türkiye ile Çin arasında gelişen ilişkilere paralel olarak bu ülke ile iş yapan müşterilerimize de yoğunlukla vermekteyiz. Çin yuanı cinsinden TCMB reeskont kredisini, yine 2017 yılında ilk kez kullandıran Türk bankası DenizBank olmuştu. Önümüzdeki dönemde, Çin bağlantılı dış ticaretin finansmanına verdiğimiz desteği artırarak sürdüreceğiz. Kredinin tüm taraflara hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

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