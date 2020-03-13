DenizBank, Stevie Ödülleri'nden 14 ödülle döndü
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DenizBank, Stevie Ödülleri'nden 14 ödülle döndü

DenizBank, bankacılık sektöründeki satış ve müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımları ile dünyada 40'tan fazla ülkeden kurumların yarıştığı, iş dünyasının küresel ölçekteki saygın ödül organizasyonlarından Stevie Awards tarafından 14 ödüle layık görüldü.

13.03.2020 11:44 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:01
DenizBank, Stevie Ödülleri'nden 14 ödülle döndü

DenizBank, bankacılık sektöründeki satış ve müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımları ile dünyada 40'tan fazla ülkeden kurumların yarıştığı, iş dünyasının küresel ölçekteki saygın ödül organizasyonlarından Stevie Awards tarafından 14 ödüle layık görüldü.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, DenizBank, müşterilerinin hayatını kolaylaştırma hedefiyle hayata geçirdiği yenilikçi hizmetleri sayesinde elde ettiği başarıları uluslararası alanda kazandığı ödüllerle taçlandırıyor.

Banka, iş dünyasının küresel ölçekte itibarlı ödül organizasyonlarından Stevie Awards tarafından satış ve müşteri hizmetleri alanında verilen ödüllerde, kazandığı 14 ödülle önemli bir başarının sahibi oldu. DenizBank, tüm dünya coğrafyalarından 40'ın üzerinde ülkeden katılımın olduğu yarışmada 3'ü altın, 5'i gümüş ve 4'ü bronz olmak üzere 12 ödüle layık görüldü.

İnovatif hizmetler ile yeni ilkler, yeni ödüller

DenizBank bu sene ilk kez yer aldığı Finansal Hizmetler alanındaki "En Beğenilen Müşteri Hizmeti" kategorisinde en fazla oyu alarak bu ödülün de sahibi oldu. Yarışma kapsamında jüri tarafından yapılan değerlendirmede elde ettiği yüksek puanlar ile ilk 10'a giren banka, bu sayede "Grand Stevie"yi de kazanarak, 14 ödül ile yarışmada dikkati çekti. Bu arada DenizBank, "Grand Stevie"yi ikinci kez aldı.

"Sektörümüze çağ atlatacak işleri hayata geçirmenin peşindeyiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizBank Ödeme Sistemleri ve Şube Dışı Kanallar Grubu Genel Müdür Yardımcısı Ayşenur Hıçkıran, yenilikçi yapılarının uluslararası sektör oyuncuları tarafından kabul ve takdir görmesinden büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Banka olarak satış ve müşteri memnuniyetine odaklı yaklaşımımız ile pro-aktif çalışmalar hayata geçiriyor, müşterilerimize değer katmaya devam ediyoruz. Örneğin bir müşterimiz DenizBank İletişim Merkezi'ni aradığında, sesli yanıt sistemimiz, akıllı pro-aktif altyapısı sayesinde müşterimizin arama nedenini tahmin ediyor ve kendisinin söylemesine gerek kalmadan uygun çözümler sunuyor. Geçtiğimiz yıl 3 milyonun üzerinde çağrıda müşterilerimiz işlemlerini pro-aktif tekliflerimizle gerçekleştirdi." değerlendirmesinde bulundu.

İletişim teknolojilerine her gün bir yenisinin eklendiği bir dönemde kanalları zenginleştirmenin önemine değinen Hıçkıran, MobilDeniz, Denizkartım, fastPay gibi yenilikçi hizmetlerinin yanı sıra Skype üzerinden erişim imkanı sunarak müşterilerinin hayatlarını kolaylaştırdıklarını aktardı.

Hıçkıran, şunları kaydetti:

"İnsan odaklı hizmet anlayışımızın inovatif ve çevik yapımızla kesiştiği noktada, başkalarının izlerini takip etmeden, hep kendi ayak izlerimizi bırakacak, sektörümüze çağ atlatacak işleri hayata geçirmenin peşinde koşuyoruz. Örneğin, esnaf müşterilerimizin hem ticari hem de bireysel bankacılık işlemlerini telefonda gerçekleştirip şubeye gitmeden tüm bankacılık ihtiyaçlarını tek bir telefon ile çözümlediği yeni kanalımız KOBİ'DENİZ yarışmanın parlayan yıldızlarından biri oldu. Tüm müşterilerimizin ihtiyaç duydukları her an ve her yerde yepyeni erişim kanalları ve hizmetler ile yanlarında olmak en büyük ilkemiz."

DenizBank'ın Stevie Awards Satış ve Müşteri Hizmetleri Ödülleri 2020'de kazandığı ödüller şöyle:

"Altın Stevie Ödülleri; Finans Sektöründe Müşteri Hizmetlerinde İnovasyon Ödülü, Yılın En İyi Satış Süreci Ödülü, Müşteri İlişki Yönetimi Çözümü. Gümüş Stevie Ödülleri; Yılın En İyi Çağrı Merkezi (100 çalışan üstü), Yılın İş Geliştirme Başarı Ödülü, Yılın Telefonda Satış Ekibi, Müşteri Hizmetlerinde En İyi Teknoloji Kullanımı, En İyi Müşteri Öngörü Kullanımı Ödülü. Bronz Stevie Ödülleri; Gelen Çağrıda Yılın En İyi Satış Programı, Yılın En İyi Müşteri Hizmetleri Departmanı (100 ve üstü çalışan üstü), Yılın Satış Gelişim Ödülü, En İyi Müşteri Etkileşim Girişimi."

Kaynak: AA

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